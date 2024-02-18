يحضر مباراة البنك الأهلي وزد.. ستاد القاهرة يحتفل بجهاز منتخب مصر بتورتة

قام مسؤولو هيئة ستاد القاهرة برئاسة وليد عبد الوهاب، بتنظيم احتفال للترحيب بالجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن، أثناء حضورهما لمتابعة مباراة البنك الأهلي وزد إف سي.

وقدم مسؤولو ستاد القاهرة تورتة احتفالية للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة بتولي الجهاز الفني الجديد مهامه، وذلك خلال تواجدهم في الملعب لمتابعة المباراة بين البنك الأهلي وزد إف سي.

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم برئاسة حسام حسن وإبراهيم حسن، في الملعب لمتابعة المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.