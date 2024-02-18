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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«العال الإسرائيلية» تكشف حقيقة اعتراض إحدى طائراتها وتغيير مسارها| تفاصيل

طيران العال
طيران العال

علق طيران العال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على الاضطرابات التي تعرضت لها طائرة الركاب المتجهة من تايلاند لإسرائيل عبر المجال الجوي الصومالي؛ مؤكدا أنها "ليست حادثا أمنيا".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"ذكرت شركة الطيران التابعة للاحتلال الإسرائيلي، في بيان لها، أن الرحلة الجوية عانت من اضطرابات في اتصالاتها اللاسلكية فوق الصومال وحذرتها الحكومة المحلية من ذلك.

وأكدت أن "الاضطرابات لا تهدف إلى طائرات [العال] وهي ليست حادثة أمنية - لم يؤثر الاضطراب على استمرار الرحلة".

وقبل قليل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن عناصر حاولت الاستيلاء على شبكة اتصالات طائرة متجهة من تايلاند لإسرائيل.

وذكرت هيئة  البث الإسرائيلية في تقرير لها بأن جهات معادية لم تسميها  اعترضت مسار طائرة ركاب إسرائيلية، تابعة لشركة العال،  وحاولوا تغيير مسارها فوق اليمن.

وأشارت البث الإسرائيلية إلى أن الطائرة المتجهة لإسرائيل كان على متنها 250 راكبا ووصلت إلى وجهتها في مطار بن غوريون بسلام.

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، أن قرار تصنيف واشنطن للحوثيين كمنظمة إرهابية اعتبارا من اليوم، يعكس جانبا من نفاق أمريكا المكشوف والمفضوح، وتريد به الإضرار باليمن؛ دعما لإسرائيل، وتشجيعا لها لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتعهد بالاستمرار في إسناد غزة بكل الوسائل المتاحة، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة.

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الشعب الفلسطيني المجال الجوي الصومالي رفع الحصار عن غزة طيران العال

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