الغيابات تضرب الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري غدا| تفاصيل

يستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي غدًا في الجولة الـ13 لدوري NILE، ويواجه الزمالك غيابات كثيره في صفوفه.
المدرب جوزيه جوميز استبعد ياسر حمد، ومهاب ياسر، ومحمد عاطف، وناصر منسي، وأحمد حمدي بسبب عدم الجاهزية.
كما سيغيب عن الزمالك للإصابة كل من:
- محمود حمدي الونش: يتعافى من جراحة في الرباط الصليبي.
- محمد عبد الشافي: إصابة في الركبة.
- أحمد فتوح: مزق في العضلة الخلفية.
- زياد كمال: تمزق في العضلة الخلفية.
قائمة الزمالك للمباراة تضم:
- حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين.
- خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمود علاء، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري.
- خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف "روقا"، محمد شحاتة، ترافيس موتيابا، سيف جعفر، ناصر ماهر، سيد عبد الله "نيمار"، إبراهيما نداي، عبد الله السعيد، أحمد مصطفى "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا".
- خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف إبراهيم "أوباما".