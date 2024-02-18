الغيابات تضرب الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري غدا| تفاصيل

يستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي غدًا في الجولة الـ13 لدوري NILE، ويواجه الزمالك غيابات كثيره في صفوفه.

المدرب جوزيه جوميز استبعد ياسر حمد، ومهاب ياسر، ومحمد عاطف، وناصر منسي، وأحمد حمدي بسبب عدم الجاهزية.

كما سيغيب عن الزمالك للإصابة كل من:

محمود حمدي الونش: يتعافى من جراحة في الرباط الصليبي.

محمد عبد الشافي: إصابة في الركبة.

أحمد فتوح: مزق في العضلة الخلفية.

زياد كمال: تمزق في العضلة الخلفية.

قائمة الزمالك للمباراة تضم: