إقامة فعاليات علمية وحوارية بين "البحوث الإسلامية" ومركز نور سلطان بكازاخستان

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. نظير عياد بمكتبه اليوم، “بولاط سارسينباييف”، رئيس مجلس إدارة مركز نور سلطان نازارباييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات بجمهورية كازاخستان، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث محاور العمل المشتركة بين الجانبين.

في بداية اللقاء رحب الأمين العام بالوفد مؤكدًا أن هذا التعاون المشترك له أهمية كبيرة خاصة في هذا التوقيت الحالي لأنها تتوافق مع رؤية ودور الأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة في إحياء منظومة الحوار والتعاون المتبادل مع الجميع بما يحقق رسالة الأزهر ورؤيته في هذا الشأن، مضيفًا أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا خاصًا بمثل هذه الفعاليات والأنشطة المشتركة التي تحقق الألفة والمحبة بين الجميع، وتنمي الحوار بين الشعوب وترسخ للسلم المجتمعي وتحقق أهداف العيش المشترك بين الجميع.

تناول اللقاء مناقشة سبل تنفيذ أوجه التعاون المقرر بالتنسيق بين الأزهر الشريف ومركز نزارباييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وذلك من خلال إقامة الفعاليات العلمية والحوارية المباشرة والافتراضية بين ممثلي الجهتين، فضلًا عن بحث إعداد مجموعة من المشروعات المشتركة التي تخدم قضية الحوار.

من جهتهم عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور الأزهري بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والذي يحمل على عاتقه غرس قيم السلام والتعايش المشترك والحوار بين الجميع.