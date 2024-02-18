الولايات المتحدة: ندعم «الحل» بعد رفض الحكومة الإسرائيلية إقامة دولة فلسطينية

جددت الولايات المتحدة، التزامها بحل الدولتين؛ باعتباره "أفضل وسيلة" لتحقيق السلام الدائم في إسرائيل.

جاء ذلك، رداً على قرار الحكومة الإسرائيلية رفض الجهود الدولية الرامية إلى دفع حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد.

وشدد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، متحدثا إلى التايمز أوف إسرائيل، على أن إنشاء دولة فلسطينية، يظل حجر الزاوية في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن الدائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد دعم الولايات المتحدة الثابت لحل الدولتين، مشيرًا إلى أنه يتماشى مع المصالح والقيم المتبادلة.

يأتي هذا البيان في أعقاب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي، الذي يخرج عن الإجماع الدولي بشأن الطريق نحو حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وبالرغم من ذلك، تواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى سياسات تدعم جدوى حل الدولتين وتعارض الإجراءات التي تقوض آفاقه.

وتمثل إعادة التأكيد على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين يسلط الضوء على الالتزام المستمر لإدارة بايدن بمتابعة السبل الدبلوماسية لحل الصراع الطويل الأمد في الشرق الأوسط.