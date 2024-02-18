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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الأمن السيبراني وأمن المعلومات".. وشة عمل بـ القابضة لمياه الشرب

صدى البلد

تنظم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع شركة HP Aruba وشركة IT Vikings، ورشة عمل بالعين السخنة في الفترة من ١٧ إلى ١٩ فبراير ٢٠٢٤، بحضور ممثلين عن ٢٢ شركة تابعة، لتسليط الضوء على دور الأمن السيبراني وأمن المعلومات في حماية البيانات وضمان استمرارية العمليات التكنولوجية، خاصة في قطاع المياه والصرف الصحي، الذي يواجه تحديات كبيرة في مواجهة التهديدات الإلكترونية والحفاظ على استقرار البنية التحتية لتوفير خدمات مستدامة وآمنة للمواطنين.

وشارك في الورشة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، الذين قدموا عروضاً وورش عمل عملية حول أفضل الممارسات والحلول المتاحة لتعزيز الأمن السيبراني وأمن المعلومات في قطاع المياه والصرف الصحي، وكيفية التعامل مع المخاطر والهجمات الإلكترونية، وكيفية تطبيق معايير الجودة والامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالأمن السيبراني وأمن المعلومات.

حضر الورشة المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي أكد أهمية الأمن السيبراني وأمن المعلومات في حماية البيانات والمعلومات الحساسة التي تتعلق بالموارد المائية والخدمات الصحية، والتي تؤثر مباشرة على حياة الملايين من المواطنين. وأشاد بالتعاون مع شركتي HP Aruba وIT Vikings، والذي يساهم في رفع كفاءة ومهارات العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات.

وألقى المهندس أحمد شوقي، مدير إدارة متابعة الشركات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كلمة تمثل الشركة القابضة، فيما أعرب عن دعم الشركة القابضة لجهود الشركات التابعة في تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني وأمن المعلومات، والتي تعد من أولويات الشركة القابضة في تنفيذ استراتيجيتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال المياه والصرف الصحي.

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