جوميز يرفض انضمام لاعب الزمالك المحترف لمنتخب بلاده

أكد الإعلامي مينا ماهر أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، رفض طلب المنتخب الأوغندي بضم ترافيس موتيابا، للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقرر لها الشهر المقبل في غانا.

وكتب مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يرفض انضمام ترافيس موتيابا لمنتخب أوغندا في دورة الألعاب الأفريقية.. لعدم تواجد هذه البطولة ضمن الاجندة الدولية 🏹"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري غدًا الإثنين 19 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.