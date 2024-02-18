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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوروبية تصل إلى مستوى قياسي من الاستثمار في الصين خلال سنة

ألمانيا والصين
ألمانيا والصين

كشفت شبكة بلومبيرج الأمريكية عن حجم  الاستثمار المباشر للشركات الألمانية في الصين وبلوغه مستويات قياسية  خلال عام 2023.

وأوضحت أن حجم الاستثمارالألماني بالصين بلغ 12 مليار يورو تقريباً (13 مليار دولار) السنة الماضية، ما يدل على حرصها على التوسع في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم.

وزاد الاستثمار في الصين كحصة من إجمالي الاستثمار المباشر الألماني الخارجي إلى 10.3% السنة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ 2014، بحسب تقرير معهد الاقتصاد الألماني استناداً لبيانات البنك المركزي الألماني.

وتم تمويل الاستثمار من الأرباح التي تحتفظ بها الشركات التي تسيطر عليها ألمانيا في البر الرئيسي للصين وهونج كونج.

ونشرت ألمانيا خلال يوليو الماضي استراتيجية تتعلق بالصين، دعت فيها الحكومة أكبر الشركات في البلاد إلى الحد من اعتمادها على بكين، وتبني سياسات أقوى لمواجهة المخاطر المرتبطة بالاستثمار الخارجي.

كما تحرك الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل مخاوف إزاء نقل التكنولوجيا ذات التطبيقات العسكرية، وهو ما أثار انتقادات من قبل بكين.

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