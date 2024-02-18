دبي تبحث تجربة الأوقاف المصرية في إدارة وتنمية مال الوقف

بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بدبي على تجربة وزارة الأوقاف في إدارة وتنمية مال الوقف وتعظيم استثماره، وعلى جهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير داخليًّا خارجيًّا.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بدبي، ومحمد علي الكمزاري مدير الاتصال المؤسسي، بديوان عام وزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للوقوف على تجربة وزارة الأوقاف في إدارة وتنمية مال الوقف وتعظيم استثماره.

من جانبه أشاد علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بدبي بتجربة الأوقاف المصرية في ‏الحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره.