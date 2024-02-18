البحوث الإسلامية ينظم دورة تدريبية للواعظات حول “أصول تربية النشء في الإسلام”

نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف دورة تدريبية عقدتها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والدعاة وباحثي الفتوى لواعظات الأزهر في أصول تربية النشء في الإسلام؛ في إطار اهتمام الأزهر الشريف وقطاعاته الدعوية والتدريبية بقيادة فضيلة الإمام الأكبر بمثل هذه القضايا المهمة والتي تأتي ضمن خطة الدولة وأولوياتها، وتحتاج إلى توعية وجهود نوعية من مختلف المؤسسات سواء الدينية أو الثقافية أو التعليمية.

وتستهدف تلك الدورات المتخصصة بناء الشخصية الدعوية المعاصرة للواعظات من خلال دعمهن بمجموعة من المهارات الدعوية والعلمية والشخصية التي تساعدهن على التواصل الفعّال مع الجمهور من خلال أداء المهام المختلفة، حيث تتناول الدورة عددًا من المحاور المهمة، أهمها: مهارات المربي الناجح، القصص وأثره في تربية النشء، قوانين الطفولة محليًا وعالميًا، ضوابط التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، أثر القدوة في بناء الشخصية، مهارات التعامل مع أنماط الشخصيات، التوظيف الصحيح للعب والمرح، المشكلات الأخلاقية والسلوكية والفكرية الشائعة ودور التربية في علاجها، البناء العقدي والتحصين التربوي ضد التيارات الهدامة، الضغوط الأسرية وأثرها في تربية النشء، دور مؤسسات التعليم والتوعية، التأديب في الفكر الإسلامي.

شارك في الدورة نخبة متميزة من أساتذة الشريعة والتربية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الدورة؛ حيث تمثل الواعظات عنصرًا دعويًا مهمًا خاصة في هذا التوقيت الذي يعاني فيه المجتمع بمختلف أفراده ومكوناته من تحديات تحتاج إلى إعداد الكوادر النسائية من الواعظات القادرات على أداء رسالتهن على أكمل وجه.