كيف تصدت الدولة لجرائم تعريض الأطفال للخطر.. القانون يجيب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إهمال أو ترك أو تعريض الأطفال للخطر، وفقا لقانون العقوبات، على النحو التالي:

عقوبات تعريض الأطفال للخطر

وينص قانون العقوبات في مواده على عقوبات محدده لكل من أهمل أو ترك أو عرض طفل للخطر، فنص في المادة 285 " أن كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".

و في المادة 286 " أنه إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركة في المحل الخالي، انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا ، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمد.

العثور على طفل حديث الولادة مربوط الحبل السري بديروط

تعود تفاصيل الواقعة، بعد أن عثر الأهالي بمركز ديروط على طفل حديث الولادة بالحبل السرى مجهول الهوية ملقى وسط المقابر الكائنة بدائرة المركز .

وتلقى اللواء احمد جمال مدير أمن اسيوط اخطار من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من الاهالى بالعثور على طفل حديث الولادة ومجهول الهوية ملقى وسط المقابر بدائرة مركز ديروط.

على الفور انتقل إلى موقع البلاغ المقدم محمد جمال رئيس مباحث ديروط وسيارة الإسعاف.

وتبين من المعاينة والفحص وجود طفل ذكر النوع، حديث الولادة مجهول الهوية ومربط الحبل السرى بمشبك طبى ملقى بين المقابر.

وتم نقل الطفل إلى دار الرعاية تحت تصرف النيابة. وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.