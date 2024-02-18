رئيس جامعة الأزهر ونائبه للوجه القبلي يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد

افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بتشريف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، كلية البنات الأزهريَّة بالوادي الجديد، بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على بدء الدراسة بالكلية مع بداية العام الدراسي 2024/2023م.

وحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور عبد المحسن وهبة، عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط المشرف على كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد، والدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور دويب حسين، عميد كلية الحقوق بأسيوط، والأستاذ محمد عبد الخالق، الأمين العام للجامعة، وعدد من عمداء كليات الفرع وأعضاء هيئة التدريس، والأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي، وأعضاء المكتب الفني بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.

وبدأت حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم، تلا ذلك كلمة ترحيب بالسادة الحضور من داخل الجامعة وخارجها من الدكتور عبد المحسن وهبة، عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط المشرف على كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد، وأوضح أن الكلية تضم ثلاث شعب: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة الإسلامية؛ حيث تعد الكلية النواة الأولى بالمحافظة لكليات جامعة الأزهر، مشيرا إلى إسهام المحافظة وتعاونها الكبير فى توفير بعض المباني لضمان انتظام الدراسة بالشكل اللائق؛ لخدمة طالبات المحافظة والمحافظات القريبة منها، مقدمًا جزيل الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر ولفضيلة رئيس الجامعة وفضيلة نائب الوجه القبلي والسيد اللواء محافظ الوادي الجديد؛ لجهودهم الكبيرة وتعاونهم البناء من أجل إقامة الكلية الجديدة.

وفى كلمته هنأ الأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر، الحضور بالكلية الجديدة التي تضاف إلى سلسلة الكليات الجديدة المضافة لتنسيق هذا العام الجامعي، وأكد أنه سوف يتم توفير مبنى سكني للطالبات فى القريب العاجل، سائلًا المولى -عز وجل- دوام التوفيق لجامعة الأزهر.

ثم ألقت الطالبة براء عبد الهادي بمعهد فتيات الخارجة قصيدة بعنوان: (وطني أحبك) لاقت استحسان السادة الحضور.

تلا ذلك عرض فيلم تسجيلي عن أهم إنجازات جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي فى السنوات الأخيرة.

وفى كلمته أوضح الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن افتتاح تلك الكليات بالأقاليم المختلفة التابعة لفرع الجامعة للوجه القبلي، يهدف إلى التسهيل على الطالبات وتوفير التعليم الأزهري للجميع وتقليل الاغتراب فى ظل ارتفاع التكاليف الحياتية، مقدمًا شكرًا خاصًّا لفضيلة رئيس الجامعة؛ لدعمه الكبير لفرع الجامعة للوجه القبلي، ولكل من أسهم فى بدء الدراسة بالكلية الوليدة.

وأعرب الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، عن سعادته بوجوده في كلية جديدة من كليات جامعة الأزهر، تعد بداية لقدم راسخة فى محافظة الوادي الجديد في التعليم الأزهري، فالأزهر الشريف هو حصن الدين وقلعة العلم وصاحب المنهج الوسطي المعتدل، مثمنًا فى الوقت ذاته التعاون مع مؤسسة الأزهر جامعًا وجامعة في ظل القيادة الرشيدة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، داعيًا إلى مزيد من التعاون في المستقبل القريب، كما أكد أن جميع إمكانات جامعة جنوب الوادي فى خدمة جامعة الأزهر ممثلة في كليتها الوليدة.

وكان مسك الختام كلمة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ناقلًا للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، معربًا عن سعادته بافتتاح تلك الكلية الوليدة التي تحمل رقم ٩٣ فى كليات الجامعة، التي تضاف إلى كليات الجامعة، مقدمًا الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لدعمه المستمر للجامعة، والسيد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي؛ لجهوده فى تذليل جميع العقبات التي كانت تعيق افتتاح الكلية، وذلك في إطار الحرص على تطوير منظومة التعليم الجامعي، مهنئًا أهل الوادي الجديد بافتتاح كلية البنات، وبدء الدراسة بها؛ لتقليل الاغتراب لبنات محافظة الوادي والمحافظات المجاورة لها.

وأضاف أن جامعة الأزهر تخطو خطوات كبيرة فى التوسع في افتتاح الكليات؛ حيث تم افتتاح كلية هندسة للبنات بقنا، وكلية زراعة للبنات بالقاهرة، إضافة إلى كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد في هذا العام الجامعي.

وأكد أن جامعة الأزهر تنشر الفكر المعتدل الوسطي على مر عصورها، كما زف بشرى سارة بتسيير القافلة الثالثة من جامعة الأزهر؛ لرفع المعاناة بقطاع غزة الذي يعاني من إبادة جماعية.

وفى الختام قدم فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، درع الجامعة للدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد حرباوي، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور دويب حسين، عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر.

كما قدم الدكتور عبد المحسن وهبة، عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط المشرف على كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد، درع الكلية لفضيلة رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة.