نتنياهو يتعهد للقادة اليهود الأمريكيين بإتمام المهمة في غزة

في خطاب حازم ألقاه أمام البعثة السنوية لمؤتمر الرؤساء في القدس، أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التزام إسرائيل الثابت بتحقيق النصر الكامل ضد مقاتلي حماس في غزة.

وأكدت تصريحات نتنياهو، التي أدلى بها بعد خطاب السفير الأمريكي جاك ليو، تصميم إسرائيل على تحييد التهديد الذي تشكله حماس مع الحفاظ على أرواح المدنيين، وفقا لزعمه.

وفي كلمته أمام زعماء يهود الولايات المتحدة، أكد نتنياهو عزم إسرائيل على مواجهة حماس، ووصفها بـ “المتوحشين”، مشددا على ضرورة تفكيك بنيتها التحتية.

ورفض نتنياهو ما وصفه بـ "الأكاذيب" التي تم الترويج لها حول الحملة العسكرية الإسرائيلية وشدد على ضرورة شل قدرات حماس القتالية بالكامل.

وأدان رئيس الوزراء حالات معاداة السامية على الساحة العالمية، وخص بالذكر جنوب أفريقيا لإجراءاتها القانونية ضد إسرائيل، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لتشبيهه إسرائيل بالنازيين.

وأعرب نتنياهو عن امتنانه للدعم الثابت من الولايات المتحدة، وأشاد بشكل خاص بالرئيس جو بايدن لمساعدته في حماية المدنيين.

كما شدد على ضرورة ممارسة ضغوط دولية على قطر للتأثير على حماس والتوصل إلى حل شامل للصراع.

ورفض نتنياهو احتمال فرض إجراءات أحادية على إسرائيل، مؤكدا وحدة الشعب الإسرائيلي في معارضة الإملاءات الخارجية بشأن الدولة الفلسطينية.

وحث مؤتمر الرؤساء على تبني قرار يتوافق مع موقف إسرائيل الرافض للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.