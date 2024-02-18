محافظ الدقهلية: ورش عمل لتمكين المرأة ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات الذات

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أنه تم تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.



جاء ذلك - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم /الأحد/ - خلال استمرار أعمال مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزى لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وبمشاركة التضامن الاجتماعى بالمحافظة في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.



وأوضحت مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة الدكتورة هبه البيلي، أنه تم التنسيق والتعاون مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى الدكتور وائل عبد العزيز ومركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري لتنفيذ خطة نصف سنوية بكافة مراكز المدن والأحياء لتحقيق الاستفادة القصوى للفتيات فى سن العمل من مبادرة رواد النيل.



وقد قامت رئيس وحدة تكافؤ الفرص ياسمين مهند بالتنسيق مع مسئولي مركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصرى وحى غرب وحى شرق لتنفيذ ورشتين عمل استهدفت تدريب خريجات الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة بالمحافظة من مكلفات الخدمة العامة ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ خطه عمل الإدارة النصف سنوية لتشمل كافة مراكز المحافظة وتتضمن هذه المبادرة حزمة متكاملة من الخدمات غير التمويلية كالتوعية بإعداد دراسة الجدوى وإدارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية ملائمة للتمكين المالى والفنى للمرأة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا معالجة التحديات والمعوقات التى تواجهها وبناء القدرات المؤسسية لهذا القطاع الحيوى وذلك لخدمة مجتمعنا.



وأضافت مهند، أن ورش العمل التى تم تنفيذهما شارك فيهما أميرة الشربينى وندى عبد العزيز محاضرين من مركز تطوير أعمال البنك الأهلى المصرى.

