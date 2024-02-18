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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الانتصارات الروسية تهز ثقة زعماء العالم بشأن نتيجة الحرب في أوكرانيا

صدى البلد

أعرب زعماء العالم والدبلوماسيون في مؤتمر ميونيخ الأمني، عن مخاوفهم المتزايدة حيث يبدو أن الصراع في أوكرانيا يتحول لصالح روسيا، مما يثير الشكوك حول فعالية الدعم الغربي لكييف.

جاء ذلك، بعد أن كانت الأجواء مليئة بالتفاؤل بشأن قدرة أوكرانيا على الصمود، إلا أن اعتراف كئيب بالتحديات المقبلة، حل محلها الآن، وفقا لما نشرته “فاينانشال تايمز”.

ووفقا لـ"فاينانشال تايمز" شدد المشاركون في المؤتمر- بدءا من الشخصيات السياسية إلى المسؤولين العسكريين- على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، إن مجرد كلمات التضامن ليست كافية، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة، وخاصة في تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأساسية.

وردد وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، هذا الشعور، وحث على ترجمة الإرادة السياسية إلى دعم ملموس على أرض الواقع. 

وهيمنت المخاوف على المناقشات في المؤتمر، بشأن التقدم العسكري الروسي والواقع المرير الذي يواجه أوكرانيا.

وألقت الأخبار المأساوية لوفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني بظلالها على المؤتمر، وكانت بمثابة تذكير صارخ بالمسار الاستبدادي لروسيا في ظل نظام فلاديمير بوتين. 

وسلط انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا ذات الأهمية الاستراتيجية الضوء على التحديات التي تواجهها كييف في الصراع المستمر.

ومما زاد من تعقيد هذه القضايا؛ أن التأخير في تسليم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، بسبب المعارضة الجمهورية في الكونجرس الأمريكي، أدى إلى تفاقم النقص الحاد في الذخائر الأساسية للقوات الأوكرانية. 

وبينما بُذلت جهود أوروبية لسد هذه الفجوة، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج من أن حجم القدرات العسكرية الأمريكية يجعل من الصعب التعويض الكامل عن النقص.

وأضاف شبح التصريحات المثيرة للجدل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى جانب المخاوف بشأن مستقبل العلاقات عبر الأطلسي، طبقة أخرى من عدم اليقين إلى المناقشات، وكان التناقض بين النغمة المتفائلة للعام الماضي والتخوف الحالي واضحا بين الحضور.

واعترف الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، بسوء التقدير في الماضي بشأن الصراع، بينما حث على عدم التشاؤم غير المبرر. وعلى الرغم من التحديات، سلط الضوء على قدرة أوكرانيا على الصمود وشدد على أهمية استمرار الدعم.

وكانت الجهود المبذولة لمعالجة العجز في الأسلحة في أوكرانيا نقطة محورية في المناقشات، مع دعوات إلى الابتكار والمرونة في تحديد مصادر المعدات. ومع ذلك، ظهرت التوترات الأساسية فيما يتعلق بتوزيع المساعدات بين الدول الأوروبية، مما سلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التضامن والإلحاح في مواجهة الأزمة.

وشدد المستشار الألماني أولاف شولتز على المساعدات الكبيرة التي تقدمها ألمانيا لأوكرانيا، لكنه دعا إلى بذل جهود أكثر تنسيقا من الدول الأوروبية الأخرى. تم توجيه الانتقادات إلى شولز لحجبه أنظمة أسلحة معينة، مما أثار تساؤلات حول مدى كفاية الرد الدولي.

وأعرب مايكل ماكفول، سفير الولايات المتحدة السابق لدى موسكو، عن إحباطه إزاء الفجوة بين الخطاب والفعل، وحث على اتخاذ خطوات ملموسة لدعم أوكرانيا. وعكست المشاعر السائدة بين العديد من الحاضرين شعوراً بالإلحاح والاعتراف بخطورة الوضع.

ومع استمرار الصراع في أوكرانيا في التطور، كان مؤتمر ميونيخ الأمني بمثابة تذكير واقعي بالتحديات المقبلة وضرورة العمل الجماعي للتصدي لها.

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