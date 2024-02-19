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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بقرة في ساحة القديس بطرس.. المزارعون يحضرون ضيفا غير متوقع للبابا فرنسيس.. فيديو

المزارعون يحضرون
المزارعون يحضرون ضيفاً غير متوقع للبابا فرنسيس

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، فيديو تحت عنوان "بقرة في ساحة القديس بطرس.. المزارعون يحضرون ضيفاً غير متوقع للبابا فرنسيس".

 

وأوضحت أنه تتزامن احتجاجات المزارعين الإيطاليين مع احتجاجات مشابهة تشهدها العديد من الدول الأوروبية، أبرزها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا والمجر.

 

وتابعت أنه في كلمته الأسبوعية، حيا البابا فرنسيس، مجموعة من المزارعين المحتجين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس، وأحضروا معهم ضيفة غير متوقّعة.

 

وعلى طول الشارع الذي يربط ساحة القديس بطرس بقلعة غاندولفو، جرّ المزارعون بقرة تدعى "إركولينا 2"، أيقونة الاحتجاج الذي قاموا به خلال الأسابيع الماضية.

 

لكن البقرة لم تكن الضيف الإستثنائي الوحيد، حيث أحضر المزارعون كذلك جراراً برتقالياً صغيراً كهدية للبابا، وكتبوا إليه رسالة يشرحون فيها سبب احتجاجهم.

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