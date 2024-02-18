خبير: نتنياهو يريد استمرار الحرب لأطول مدى كي يبقى في الحكم

قال أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية، إننا إزاء حالة استعمارية نموذجية، والتاريخ يقول أن ما من حالة استعمارية إلا منتهاها الزوال.



وأضاف خلال حواره عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أنه لا توجد حركة تحرر أخفقت في تحقيق أهدافها، مستشهدا بحرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي والذي سقط فيها أكثر من مليون ونصف المليون شهيد.



وأوضح أن نتنياهو يريد استمرار الحرب لأطول مدى لكي يبقى في الحكم، وربما إذا هدأت الأمور في غزة؛ سيفتعل أزمات في مكان آخر.



ونوه بأنه هكذا يكون ثمن الانتصار، لأن المستعمر لا يسلم حقوق الشعوب إلا بهذه الطريقة، مؤكدا ان النصر قادم لا محالة، وقد يتأخر، ولكنه قادم.