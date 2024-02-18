أستاذ نفسي يطالب باستخدام العلم لتعديل المزاج العام المصري.. فيديو

قال أحمد خيري حافظ، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، إن المزاج العام يتأثر ويؤثر في المجتمع، وهذا المزاج يشمل الصغير والكبير، متسائلاً: "ماذا لو كان المزاج العام يحتوي على قدر من الاحباط، والإحساس بالألم؟.

وتابع "حافظ"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على ففضائية "ten"، مساء الأحد،: "علينا أن نستخدم العلم لتعديل المزاج العام المصري"، مشيرًا إلى أن علم النفس هدفه في المقام الأول تعديل السلوك ، وتحقيق سعادة الإنسان، من خلال التعايش بقدر من التفاؤل، وامتلاك المرونة والصلابة في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الإنسان على مستوى الفرد والمجتمع يجب أن يرى الحياة في صورة مشرقة، وليس في صورة ضبابية.

ولفت إلى أن ما يحدث في قطاع غزة قد يراه البعض تدمير، وقد يراه البعض صحوة في الشخصية الفلسطينية، وبالتالي فهذا يجب أن يثير التفاؤل بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة النظر إلى الجانب المضيء في أي ظاهرة ، وتفسير الاحداث بشكل إيجابي، وهذا ليس صعبًا.

