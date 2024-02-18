مناهض للكرملين يكشف سبب وفاة نافالني والرئيس الأمريكي يحمل بوتين المسؤولية

قال الناشط المناهض للكرملين بيل براودر إنه يعتقد أن وفاة أليكسي نافالني تعد بمثابة رسالة إلى المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الانتخابات الشهر المقبل، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وكان المعارض نافالني، الذي توفي الجمعة ، يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عاما بتهم التطرف في روسيا، وهو ما نفاه بشدة.

وكان رد فعل زعماء العالم هو الاستياء والشك في طريقة وفاته حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ”بوتين هو المسؤول”.



كما اتهم براودر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة هيرميتاج كابيتال مانجمنت وصديق نافالني، الزعيم الروسي بالوقوف وراء الوفاة.