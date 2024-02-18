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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس COP28 يؤكد دعم النسخة المقبلة في أذربيجان لضمان نجاحه

رئيس COP28
رئيس COP28

أكد الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، على التزامه بدعم COP29 في أذربيجان هذا العام ، لضمان نجاحه، من خلال تعزيز التعاون في طريق واحد لمكافحة التغير المناخي.

جاء ذلك على هامس لقائه رئيس أذربيجان إلهام علييف بمؤتمر ميونخ للأمن.

والتقى رئيس  (COP28)، ووبكي هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العمل المناخي، بمناقشة تعزيز تنفيذ توافق الإمارات العربية المتحدة، ودفع التعاون المطلوب لتنفيذ التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

واحتل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) مركز الصدارة في القمة العالمية للحكومات في دبي من خلال حلقة نقاش بعنوان "تنفيذ توافق الإمارات العربية المتحدة عالميًا - من الاتفاق إلى العمل"، وهي مناقشة محورية تركز على ضمان التنفيذ العالمي، والحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، والطريق إلى الأمام لتشكيل العمل المناخي في المستقبل.

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