اتفاقية تعاون بين اللجنة البارالمبية ونقابة المهن الرياضية والجامعة الفرنسية في مصر

وقعت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اتفاقية تعاون مع النقابة العامة للمهن الرياضية، والجامعة الفرنسية في مصر، وذلك برعاية السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة.

تهدف اتفاقية التعاون إلى بناء جامعة الطفل البارالمبي، لكسر الحواجز وبناء الجسور وتمكين العقول الشابة من أجل صناعة مستقبل أفضل لجميع الأطفال.

وقّع اتفاقية التعاون الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور فتحي ندا رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية، ودينيس دربي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، وبحضور الدكتور فهد الفقير، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية، وجمال محمد علي نائب رئيس نقابة المهن الرياضية، ومجموعة من أبطال مصر البارالمبيين.

من جانبه أكد الدكتور حسام الدين مصطفى أنه بناءً على اتفاقية التعاون ستكون لدينا جامعة الطفل البارالمبي من سن 9 إلى 16 سنة كمناهج إضافية لتعليم العديد من المهارات منها الرياضة والعلوم والفن.. إلخ.

وأضاف أن جامعة الطفل البارالمبي لن تكون بديلا عن المدارس، لكنها إضافة أخرى لدعم الطفل ليكتسب مهارات إضافية.

وأوضح مصطفى أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى تأهيل العاملين في مجال الرياضة البارالمبية على الجانب الاجتماعي والاقتصادي بما يضيف قيمة للمجتمع.

وذكرت الجامعة الفرنسية في مصر عبر حسابها الرسمي على فيس بوك أن مبادرة اللجنة البارالمبية المصرية والنقابة العامة للمهن الرياضية والجامعة الفرنسية فى مصر تأتي بدعم من السفير الفرنسي في مصر لبناء جامعة الطفل لتمكين التنوع وتعزيز النمو، وتمهد المبادرة الطريق للتعليم الشامل.