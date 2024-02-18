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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرائم مروعة للاحتلال.. الكشف عن أوضاع صحية كارثية بغزة

دمار وشهداء كل يوم
دمار وشهداء كل يوم في غزة

 

كشفت وزارة الصحة بغزة عن أوضاع كارثية بمجمع ناصر الطبي، ذاكرة أن  150 مريضا لا يستطيعون الحركة داخل غرف وممرات المبنى القديم بمجمع ناصر دون رعاية طبية، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

تحدثت  الوزارة عن مدى وحشية وإجرام الاحتلال، ذاكرة أن الاحتلال يرفض إخلاء المرضى في مجمع ناصر لتلقي العلاج في مستشفيات أخرى مما يعرض حياتهم للخطر.

كما ذكرت وسائل إعلام أن قوات الاحتلال تعتقل الطبيب ناهض أبو طعيمة مدير مستشفى الجراحة في مجمع ناصر بخان يونس.

من جانبه قال الهلال الأحمر  أنه للمرة الثامنة على التوالي تفشل محاولات التنسيق من خلال المؤسسات الدولية ذات العلاقة مع سلطات الاحتلال للسماح بإدخال مواد غذائية ومستلزمات طبية ووقود وزيت مولدات لمستشفى الأمل في محافظة خانيونس.

وذكر أن الاحتلال يمنع إدخال أي من المواد المذكورة ويواصل فرض الحصار المطبق منذ 27 يوماً وسط استهدافات متكررة واقتحام المستشفى واعتقال عدد من طواقمنا الطبية والإدارية، وهو ما يُنذر بتوقف العمل في المستشفى لاسيما وأن مخزون الوقود بات على وشك النفاد ويعاني المستشفى من شح شديد في الطعام المتوفر، الأمر الذي يهدد حياة العشرات من المرضى والجرحى والطواقم الطبية العاملة

كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني على أنه لم يستلم أي شاحنة مساعدات اليوم عبر معبر رفح بسبب استمرار مظاهرات الإسرائيليين التي تعرقل عملية تفتيش الشاحنات من سلطات الاحتلال عند معبر العوجا، فيما دخل عبر معبر كرم أبو سالم 123 شاحنة مساعدات إنسانية.
 

وزارة الصحة بغزة أوضاع كارثية مجمع ناصر الطبي مجمع ناصر وحشية وإجرام الاحتلال

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