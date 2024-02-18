أسوان .. تنفيذ 76٪ من الخطة الاستثمارية للمحافظة

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2023/ 2024، وصلت إلى 680.9 مليون جنيه عقب توفير اعتمادات إضافية من وزارة التخطيط بمبلغ 70.8 مليون جنيه على الخطة الأصلية بمبلغ 610.1 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء أشرف عطية، فى حفل تكريم الفائزين فى مبادرة حوافز تميز الأداء، والذى نظمته وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية على هامش الإجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لعام 2024.







وأضاف محافظ أسوان، أن نسبة تنفيذ المشروعات وصلت إلى 76% ، لـ 114 مشروعا مدرجة ضمن الخطة الإستثمارية ، وتم الإنتهاء من إسناد جميع المشروعات ، فيما تم الإنتهاء من تنفيذ 84 مشروعا، وجار الانتهاء من عدد 30 مشروعا.

الخطة الاستثمارية

وخلال الحفل، أعلن اللواء أشرف عطية، عن أنه نتيجة لتميز وكفاءة المحافظة فى وضع الخطط ومتابعتها وفق المعايير المطلوبة من وزارة التنمية المحلية فقد فازت المحافظة بمبلغ كحافز تميز أداء خلال خطة العام المالى الحالى ضمن مبادرة الوزارة "حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام".

حضر الحفل، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وبمشاركة محافظى المحافظات الـ 27.