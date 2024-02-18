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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تطالب مدير مكتب «BBC» بوقف التحقيق مع سالي نبيل

صدى البلد

خاطب مجلس نقابة الصحفيين، أشرف مدبولي مدير مكتب "بى بى سي" بالقاهرة؛ بشأن استدعاء الزميلة سالى نبيل، عضو نقابة الصحفيين، والصحفية بهيئة الإذاعة البريطانية فى القاهرة "بى بى سى"، للتحقيق، ووقفها عن العمل؛ على إثر اتهامات بمخالفة قواعد الـ"بى بى سى" الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية مقال نشرته صحيفة "التليجراف"، ووجهت فيه اتهامات بمعاداة السامية، بناءً على “لايك” على “تويتر”.
 

وقال المجلس فى مخاطبته في البداية، فإن النقابة تعرب عن كامل تضامنها مع الزميلة، وتشدد على أن ما جرى معها يمثل استهدافًا من جانب المؤسسة للصحفيين العرب، وأن تكرار إحالة الزميلة للتحقيق، الذى سبقته إحالة زملاء آخرين للسبب نفسه مع بداية العدوان الصهيونى، هو تكريس للعصف بالصحفيين.

وشدد مجلس النقابة على أن ما جرى مع الزميلة هو اعتداء على حقها فى التعبير عن الرأى، وفى الوقت نفسه يكشف مدى ازدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية، وبناءً على ما سبق تطالب النقابة بإيقاف التحقيق مع الزميلة، ووقف أي إجراءات عقابية ضدها فورًا.

وأكدت النقابة، أنها “بي بي سي” تمثل انتهاكًا صارخًا للحق فى التعبير، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير، المنصوص عليه فى قوانين النقابة.

وشددت النقابة على ضرورة إخطار النقابة قبل التحقيق مع الزميلة، أو قبل إجراء أي تحقيقات مع أي زميل آخر من أعضاء الجمعية العمومية، وتؤكد أن أي إجراء بحق الزميلة في غيبة النقابة؛ هو إجراء غير قانوني، وأن النقابة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ يشارك فيه. 

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