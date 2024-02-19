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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غادة عادل تشيد بإقامة ليالي مصرية سعودية: تعاون جميل ومثمر

غادة عادل
غادة عادل

قالت الفنانة غادة عادل ، خلال حضورها أولي حفلات ليالي مصرية سعودية " التي تقام بدار الأوبرا المصرية مبسوطة جدا و سعيدة بالتعاون بين مصر و السعودية و إنه يعطي املا بأن الفترة القادمة هتكون افضل و هيكون في إنتاج أكثر و التعاون المصري السعودي شئ مهم جدا

وأضافت: "السعودية طول عمرها بتحب الفن المصرى وإحنا طول الوقت بنروح المهرجانات في السعودية، وشايفين ازاى تطوروا، والتعاون بين الطرفين هيكون مثمر، ومبسوطة جدا بالاحتفالية وإننا هنسمع أغانى حلوة من الكينج محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس".


وصل عدد من الفنانين على السجادة الحمراء الخاصة بأولي حفلات " ليال مصرية سعودية" التي تقام بالتعاون بين وزيرة الثقافة المصرية و الهيئة العامة للترفيه ، بدار الأوبرا المصرية منهم آمال ماهر ، منة شلبي ، محمد ثروت ، و نجله ، الفنانة هبة مجدي و زوجها الفنان محمد محسن ، محمد نور ،كريم محمود عبد العزيز ، عمرو منسي


وحضر ، كل من: النجم كريم عبد العزيز، والمخرج بيتر ميمى، نادية الجندي، نيللى كريم، يسرا، مي عز الدين، دينا الشربيني، صلاح عبد الله، هشام ماجد، المنتج جمال العدل، الفنان خالد الصاوى، الإعلامي عمرو أديب، الإعلامي محمد الباز، وحسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجى، بيومى فؤاد، ليلى علوي، هيثم شاكر، ومصطفى كامل، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، والمخرج رامى إمام، ومحمد محمود عبد العزيز والمنتج ريمون مقار.

وحضر كل من: الهضبة عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد أنور، وحسن الشافعى، وأكرم حسني، أشرف عبد الباقى، الإعلامي شريف عامر، المايستر نادر عباسي، شيكو، محمد عبد الرحمن توتا، محمد الحلو، خالج عجاج، الإعلامية منى الشاذلى، محمد علاء، حسام الحسينى، أحمد فهمي، سيد رجب، السيناريست مدحت العدل، رامى جمال.


وحضر أيضاً كل من: آسر ياسين، وإسعاد يونس، والمخرج هاني خليفة، وعارفة عبد الرسول، وإلهام شاهين، وخيرى بشارة، والموسيقار صلاح الشرنوبي، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامية جاسمين طه، و النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والمنتج حمدى بدر، مصطفى قمر، المطرب والممثل أحمد فهمي، أيمن بهجت قمر، الموسيقار هاني شنودة، والمايسترو سليم سحاب، والمطربة مي فاروق، الملحن عمرو مصطفي.


الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية - وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، ويذاع على الهواء مباشرة من خلال قناتى DMC والحياة.

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