حزب العدل: ضرورة الاعتماد على الحلول السياسية والاقتصادية بجانب الضربات الأمنية

قال عماد عوني مساعد رئيس حزب العدل لشئون الاستثمار، إن حل الأزمة الحالية ليس مسئولية وزارة الداخلية، مطالبا بضرورة الاعتماد على الحلول السياسية والاقتصادية وليس الضربات الأمنية فقط.



وتابع خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أنه يوجد دول استفادت من الازمات المحيطة، متسائلا عن مدى استفادة الدولة المصرية من هذه الأزمة.



وواصل أن الظروف العالمية كان من الممكن الاستفادة منها، مثل دول اخرى، كالصين والولايات المتحدة، متابعا:" قدرتنا على ادارة الحالة بالتزامن مع الازمات العالمية مفقودة".

وأوضح مساعد رئيس حزب العدل لشئون الاستثمار، أن هناك عدد من الهيئات الاقتصادية تحتاج إلى الدمج مع وجود نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية.



