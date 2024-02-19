شبانة: حسن شحاتة أسطورة زمالكاوية.. والهجوم ضده غريب

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه من الهجوم الزمالكاوي الشديد ضد حسن شحاتة أحد أساطير نادي الزمالك على مر العصور.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "مندهش من الهجوم ضد "المعلم" ومحاولة التقليل من أحد الأساطير المعروفة بالانتماء لنادي الزمالك، وهو أحد الرموز الكبيرة في الكرة المصرية.



وأضاف: "يجب أن يقوم جمهور الزمالك بالمحافظة على حسن شحاتة، فهو أحد أساطير النادي".

وأتم: "سبق وتحدث حسن شحاتة في ملف شيكابالا أكثر من مرة، ومن الوارد أن نتفق أو نختلف معه وكل طرف يكون له رأي في هذا الموضوع، لكن لا يمكن التشكيك في زمالكاويته، لأنه أحد أساطير النادي".