إيهاب الكومي: اجتماع الأربعاء لاتحاد الكرة يشهد إعلان منصب محمد يوسف

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي إلى نادي الزمالك، ستكون تاريخية ولها مردود كبير على الرياضة المصرية وقد تكون نقطة بداية في الهدوء بين الجماهير.

وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اتحاد الكرة سوف يعقد اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، وسوف يتم الاستفادة من محمد يوسف المدير الفني، في منصب داخل الاتحاد".

وأضاف إيهاب الكومي: "إعلان تواجد يوسف جاء لأن النية كانت تتجه للتعاقد مع مدير فني أجنبي، ولكن تأخر وصول هيرفي رينارد حتى شهر أغسطس، تم التوجه بعدها إلى تعيين جهاز فني وطني بقيادة حسام حسن الذي يلقى قبول ودعم كامل وقدمت اعتذار إلى يوسف عن هذا الموقف".

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "أرفض تجريح أحمد حسام ميدو ضد جمال علام رئيس الاتحاد، ولا بد من رئيس الاتحاد التوجه برفع قضية ضده بما نسبه إليه من اتهامات، ومن الوارد تحويله إلى لجنة الانضباط".

واختتم: "علاء نبيل المدير الفني قيمة فنية كبيرة، ولم يحصل المدربين السابقين مثل فاروق جعفر أو جمال محمد علي أو محمود سعد شهادة البرو، إلا لو كان فيفا رفض تعيينه، ونفسي أن يتواجد احترام متبادل وأن يسود الهدوء بين الجميع".