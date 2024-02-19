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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب الكومي: بيريرا مستمر في منصبه وحكم نهائي الكأس مصري

صدى البلد

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد المصري أنهى كل الاتفاقات مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بشأن فسخ عقده وتم توقيع عقد بهذا الاتفاق".

 

وأضاف الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "فيتوريا تم الاتفاق بينه وبين وليد العطار المدير التنفيذي ومحمد الماشطة المستشار القانوني على فسخ العقد والشرط الجزائي وآليه سداده بالفترة المقبلة".

 

وأضاف إيهاب الكومي: "فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام مستقر تمامًا في منصبه ولا توجد أي نيه لاقالته أو رحيله، خاصةً أنه يقوم بدوره على أكمل وجه حتى الآن، وظهر الحكام بشكل جيد في كأس الأمم الإفريقية، وحكم نهائي كأس مصر سيكون مصري".

 

"جمال علام وخالد الدرندلي يعملوا على حل أمر دعم الأندية في دوري المحترفين وسوف يكون هناك انفراجة قريبة، ودوري المحترفين نجح بدليل انضمام 18 لاعب تقريبًا إلى الدوري المصري الممتاز".

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