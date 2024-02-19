دعاء اليوم 9 من شعبان.. 14 كلمة ترفع عنك الديون وتهلك أعداءك

حان موعدنا مع الفرج الآن بل ومنذ ساعات من خلال دعاء اليوم 9 من شعبان ، والذي يعد أفضل ما تغتنم به نفحات وبركات وخيرات اليوم التاسع من شهر شعبان ، والذي بدأ مع أذان الفجر ، فإذا كان الدعاء عبادة وفإن فضله يزيد في الأزمنة المباركة ويأتي دعاء اليوم 9 من شعبان من بينها، حيث أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - باغتنامه دون تفريط أو استهانة، فهو شهر يغفل عنه الناس، ومن ثم ينبغي اغتنامه ، بالدعاء وحيث نشهد اليوم التاسع من شهر شعبان، فإنه يحين موعد ترديد دعاء اليوم 9 من شعبان لعلنا به نلتزم بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ويفتح لنا أبواب الخير والفرج.

دعاء اليوم 9 من شعبان

نبهت دار الإفتاء المصرية، إلى أن النبي -صلى الله هليه وسلم - حثنا على تحري أوقات الاستجابة ومنها العشر الأواخر من شعبان ، والتي نشهد الآن يومها الثاني ، ومن هنا تأتي أهمية دعاء اليوم 9 من شعبان المبارك.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن الأمر واسع في الصيغة المستحبة من دعاء اليوم 9 من شعبان ، فإن الأمر واسع، وورد منه: ( اللهم فرج همنا ونفس كربنا واقض عنا ديننا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا).

دعاء 9 من شعبان