الجمهورية: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" تحتم انسحاب إسرائيل من فلسطين

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الاثنين/ بعنوان "جهود مصرية لا تتوقف" - أنه في هذا الإطار، تأتي المذكرة التي تقدمت بها مصر لمحكمة العدل الدولية للمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول سياسات ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967.

وأضافت أن المذكرة تأتي أيضا استكمالا واستمرارا للجهود المصرية الداعمة للدولة الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي والإنساني.

وتابعت صحيفة "الجمهورية" أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية تؤكد مسئولية إسرائيل عن كافة الأفعال غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية بشكل فوري وتعويض الشعب الفلسطيني عما لحق به من أضرار جسيمة جراء الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة.