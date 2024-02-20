اليوم.. حزب مصر أكتوبر ينظم ملتقى توظيفيا

وقعت أمانة حزب مصر أكتوبر بالجيزة، بقيادة المستشار ناصر جابر حسان، بروتوكول تعاون مع إحدى شركات التطوير الأمني، لتوفير عدد من فرص العمل للشباب.

وذلك إيمانًا بدور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني فى مساندة أجهزة الدولة المصرية للحد من البطالة وتحت رعاية الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، وإشراف اللواء أشرف أبو المحاسن نائب رئيس الحزب واللواء أحمد جلال امين السياسات بالمركزية، واللواء أسامة حامد أمين التنظيم بالمركزية.

وسيتم تنظيم الملتقى التوظيفي اليوم الثلاثاء، بمقر الحزب بالأمانة المركزية فى التجمع الخامس، فى تمام الساعة الخامسة عصرا، بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء الأمانة المركزية وأمانة الجيزة.

وقالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن البروتوكول يأتي في إطار حرص الحزب على مساعدة الدولة فى توفير بعض فرص العمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت أن الحزب يعمل منذ مدة على برنامج يهدف للتعاون مع شركات القطاع الخاص والمصانع لتوفير العديد من فرص العمل للشباب، منوهة بأن الملتقى المقرر عقده اليوم الثلاثاء يأتي استمرار لهذا النهج.

وقال ناصر جابر الأمين العام للحزب بمحافظة الجيزة، إن الملتقى سيعقد على مدار عدة أيام سيتم الإعلان عنها، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة دورية لهم من قبل أمانة قطاع الأعمال بالجيزة.

ونوه إلى أنه سيتم تعميم المبادرة في عدد من المحافظات، فى إطار مشاركة القطاع الخاص فى خفض نسبة البطالة

وأضاف "جابر" سيتم عمل دورات تدريبية لمن يتم اختيارهم وفق الشروط الموضوعة للحصول على الوظائف المعلن عنها وفق بروتوكول التعاون، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل ووجود كوادر مؤهلة فى مجال العمل .