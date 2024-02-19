جانتس لأهالي الأسرى: الوفد الإسرائيلي سيذهب إلى القاهرة عندما تسمح الظروف

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الإثنين، بتظاهر عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين أمام منزل الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس.

ووفقا للصحيفة فقد هتف المتظاهرين مطالبين بعقد صفقة أسرى مع حركة حماس، وتساءلوا عن سبب عودة الوفد الإسرائيلي من مفاوضات القاهرة.

من جانبه خرج جانتس للحديث معهم وأجاب: "الفريق سيذهب إلى القاهرة عندما تسمح الظروف بذلك".

وأضاف: نريد الذهاب إلى هناك لإعادتهم، وليس الذهاب إلى هناك للذهاب إلى هناك".

وقال له المتظاهرون: "نريد أن نسمع منك أننا لسنا العدو، بالنسبة لرئيس وزرائنا نشعر أننا العدو. وعليك أن تحمينا".