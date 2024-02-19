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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

إسرائيل تقيد الدخول إلى المسجد الأقصى في رمضان ..وروسيا دعت فصائل فلسطينية للاجتماع في موسكو 26 فبراير .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

روسيا تعلن السيطرة بالكامل على مصنع للكيماويات في أفدييفكا
شكري يحذِّر من العواقب الجسيمة لأي عمليات عسكرية في رفح وتداعياتها
نتنياهو: سننهي مهمة غزة "بصفقة أو بدون".. وتجاوزت الخلافات مع بايدن
الرئيس البرازيلي يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة ويشبهها بـ"نظام هتلر"
إسرائيل تقر إعلاناً لرفض الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزير الخارجية المصري سامح شكري حذر من العواقب الجسيمة التي تكتنف أية عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية (الملاذ الأخير لنحو 1.4 مليون نازح فلسطيني) وتداعياتها التي تتجاوز كافة حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد تمسكه بما وصفه بـ"النصر الشامل" في غزة، موضحاً أن هذا النصر يعني تدمير حركة "حماس" بالكامل، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين "بصفقة أو بدون صفقة"، مطالباً بالضغط على قطر الوسيط في المفاوضات مع "حماس" لزيادة ضغوطها على الحركة الفلسطينية لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مشيراً إلى أنه تجاوز خلافاته مع الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر للمنظمات الأميركية اليهودية الكبرى في القدس المحتلة، إن إسرائيل تمكنت عبر صفقة التبادل التي أبرمت مع "حماس"، خلال الهدنة التي أقرت في نوفمبر الماضي، من إطلاق سراح 110 أسرى، وتنتظر إطلاق سراح المزيد "عبر إجراءات عسكرية قوية، ومفاوضات صارمة وصعبة"، على حد قوله.

وأشارت "القبس" إلى أن نتنياهو أعلن تقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، بناءً على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، فيما حذر عضو القائمة العربية الموحدة بالكنيست منصور عباس من أن الخطوة تهدد بـ"إشعال النار" في المنطقة، وترمي لـ"تغيير الوضع في القدس".

وناقشت حكومة نتنياهو خلال الاجتماع الإجراءات التي ستتخذها أجهزة الأمن الإسرائيلية، خلال شهر رمضان، ووضْع معايير لدخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

وقالت "الوطن" إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اتهم، إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهاً ما تقوم به بمحرقة اليهود (الهولوكوست) إبان الحرب العالمية الثانية، فيما أعلنت إسرائيل استدعاء السفير البرازيلي لـ"توبيخه"، رداً على تصريحات لولا.

وأشارت "الجريدة" إلى أن حكومة إسرائيل، أقرت بالإجماع، إعلاناً لرفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، بينما أكدت السلطة الفلسطينية، أن إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هي "مفتاح الحل ومستقبل واستقرار المنطقة"، فيما لوحت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى، في وقت سابق، إلى عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية.

ونقلت "الراي" عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه قوله إن روسيا دعت فصائل فلسطينية للاجتماع في موسكو يوم 26 فبراير، مضيفاً أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتعامل مع حركة حماس. وأضاف أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: "دعت روسيا جميع الفصائل الفلسطينية للاجتماع في 26 من الشهر الجاري في موسكو. وسنرى ما إذا كانت حماس مستعدة للنزول معنا على الأرض".

دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن وزارة الدفاع الروية أعلنت أن القوات الروسية استولت بشكل كامل على مصنع أفدييفكا للكيماويات وفحم الكوك، وذلك بعد أن أعلنت أن وحدات أوكرانية تتحصن داخل المصنع الواقع عند الطرف الشمالي الغربي لبلدة أفدييفكا.

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