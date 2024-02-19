تقديرات إسرائيلية: القصف العنيف في غزة سيستمر لمدة 6-8 أسابيع أخرى

قالت مصادر إسرائيلية مطلعة لوكالة "رويترز"، صباح اليوم الإثنين، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في قطاع غزة ستستمر لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع أخرى، في ظل الاستعدادات لإجراء عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب القطاع.

ووفقا لمصدرين إسرائيليين ومصدرين من المنطقة، يعتقد قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بإمكانهم إلحاق ضرر كبير بقدرات حركة حماس خلال هذه الفترة وتمهيد الطريق للمرحلة التالية من القتال الأقل حدة.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز: ليس هناك فرصة لأن تستجيب حكومة نتنياهو للضغط الدولي وتلغي العملية في رفح آخر معقل تحت سيطرة حماس".