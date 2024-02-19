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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تدعو إلى الولاء للزعيم كيم جونج أون

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

دعت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إلى الولاء لزعيمها كيم جونج أون، مشيدة بنظام قيادته المتجانس في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بالذكرى الخمسين لإعلان المبدأ التوجيهي الرئيسي.

وفي مقال افتتاحي، سلطت صحيفة “رودونج سينمون” الرئيسية في كوريا الشمالية الضوء على إعلان الزعيم الراحل كيم جونج-أيل في عام 1974 عن المبدأ الأيدولوجي الموحد الذي يطلق عليه كيميلسونجية.

وقالت الصحيفة إن "نظام القيادة الفردية يعزز ثورتنا وهو أيضا كرامة الأمة وقوتها"، داعية الناس إلى إظهار ولائهم للزعيم الحالي كيم.

وأعلن كيم جونج إيل بعد تعيينه خليفة لمؤسس البلاد كيم إيل-سونج في عام 1974، في فبراير من العام نفسه تأسيس مبدأ "كيميلسونجية"، وهو مبدأ توجيهي رئيسي سمي على اسم والده. وهو يقوم على أيديولوجية زوتشيه، المبدأ التوجيهي الرئيسي للبلاد الذي أنشأه كيم إيل سونج.

وتولى كيم جونج أون حكم الدولة بعد وفاة والده عام 2011، الذي ورث بدوره السلطة من والده مؤسس البلاد كيم إيل-سونج بعد وفاة الأخير في عام 1994.

كوريا الشمالية كيم جونج أون كيم جونج إيل كيميلسونجية

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