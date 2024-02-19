الشركة المنظمة: هدف إيجبس 2024 دفع التحول للطاقة وتأمين إمداد وإزالة الكربون

قال رئيس الشركة المنظمة لفعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024، بحضور الرئيس السيسي: “ارحب ترحيبا حارا بالمعرض المصري للطاقة الذى يستكمل على التنوع الكامل ونظام متعدد الأوجه”.



وأضاف أن الدفع بالتحول الطاقي وتأمين إمداد وإزالة الكربون إنما هو جوهر موضوع هذا المؤتمر وإبتكار شراكات جديدة للمضي قدما للنمو الإقتصادي.



وتابع: “نسعي إلى تحقيق توازن والحاجة إلى العمل الجماعي الملح من أجل ان يكون هناك تعاون مثمر عبر الصناعة”، لافتا إلى إن مصر تلعب دورا فعالا وحيويا كمحفز للتغيير فى هذا المجال.



وأشار إلى أنه على مدار السبع سنوات الماضية تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحقيق الإلتزام ومواجهة تحديات الصناعة الملحة وبالتالي لدينا شراكات إستراتيجية فى هذا الأمر، متابعا أنه يجب أن يكون لدينا بيئة منخفضة الانبعاثات الكربونية من أجل تحقيق التقدم فى مجال الطاقة والتنمية المستدامة فى قطاع الإقتصاد العالمي.