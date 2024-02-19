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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم القاهرة تتفقد إحدى المدارس وتحث الطلاب على الانتظام في الحضور

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة تتابع سير الدراسة

أجرت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/١٩  ، جولة مفاجئة في مدرسة سعد زغلول الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية.

حيث تفقدت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية سير العملية التعليمية داخل الفصول وحثتهم على الحضور والانتظام للحصول على أعلى استفادة وتحقيق التفوق .

كما تابعت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية مكتبة المدرسة وأكدت على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية لما لها من تأثير كبير على شخصية أبنائنا الطلاب .

وأشادت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية بالجهد المبذول مع الطلاب من قبل المعلمين متمنية مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز 

وكانت قد تلقت جميع المدارس تعليمات عاجلة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، للتنفيذ خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 

وتمثلت التعليمات الصادرة لجميع المدارس فيما يلي :

  • تكثيف المتابعات للمراحل التعليمية والتوجيهات
  • الاهتمام بالطلاب وبمشاكلهم
  • عقد امتحاني شهر فقط للترم الثاني والأخذ بالدرجة الأعلى
  • عمل محاضرات للصف الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، يقوم بها أميز وأكفأ مدرسين للمواد الدراسية.
  • عمل تقرير حول مدي الاستفادة من المواد التعليمية والتدريبية المفعلة من خلال موقع الوزارة.
  • التشديد علي مجموعات الدعم والإعلان عنها من خلال رابط  يدخل عليه الطالب للتسجيل واختياره للمعلم والمادة التي يرغب في مراجعتها.
  • ضرورة الإسراع في الانتهاء، من تسليم الكتب ومتابعة الصيانة الدورية للمدارس.
  • إعلان شروط التقدم لـ1000 مدير مدرسة ووضع اسس لاختيار الأكفأ.
  • تفعيل الغياب الإلكتروني والتشديد على انتظام المعلمين لتحقيق الانضباط.
  • وضع خطة العمل الجديدة لوحدة الدعم والتواصل.
  • تقديم كافة سبل الدعم للمبادرة الرئاسية.

وكيل تعليم القاهرة تتابع سير الدراسة
وكيل تعليم القاهرة تتابع سير الدراسة
وكيل تعليم القاهرة تتابع سير الدراسة
وكيل تعليم القاهرة تتابع سير الدراسة
وكيل تعليم القاهرة تتابع سير الدراسة
وكيل تعليم القاهرة تتابع سير الدراسة

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