الرئيس السيسي: 15 مليون وحدة سكنية و500 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كملته فى مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024: “إذا لم يتوفر التمويل اللازم فى أثار التغيرات المناخية للدول التي إقتصادياتها متواضعة هتعمل ايه؟.. وفي مؤتمر باريس فى 2015 تم ذكر ان هناك 100 مليار دولار سيتم ضخهم لصالح الطاقة و المناخ.. وحتي الأن لم يضخ أموال بتلك القيمة طبقا للتعهدات التي تمت”.

وأضاف الرئيس السيسي" الدول العملاقة هي المسئولة عن كثير من أسباب التغير المناخي، وسيكون هناك تحد مثل دول زي مصر ليس فقط فى التمويل.. وواجهنا كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم على حدودنا المختلفة مع السودان وقطاع غزة والممر الملاحي الذى كان يأتي لمصر حوالي 10 مليار دولار سنويا هذا تراجع بنسبة 40 إلى 50% وفى نفس الوقت لدينا إلتزامات مع شركات بترول ومؤسسات تمويل".

وتابع الرئيس السيسي، أن تلك التعهدات التي حرصت الدولة المصرية على تنفيذها، كان الإلتزام بها تطلب أموال ضخمة تم ضخها من أجل أن نقول أن هناك 15 مليون وحدة سكنية يعملون بالغاز ونصف مليون سيارة أو أكثر تعمل بالغاز الطبيعي ولو هناك فرصة تمويل أكثر سيتم أكثر من ذلك.