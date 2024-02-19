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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن فرصة مشاركة فتوح في نهائي كأس مصر

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن فرصة لحاق فتوح بنهائي كأس مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن :"مصدر بالزمالك.. فرص لحاق أحمد فتوح بنهائي كأس مصر كبيرة".

 

زف الإعلامي إبراهيم فايق بشرى سارة لجماهير الزمالك، بشان موقف أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول، من مباراة نهائي كأس مصر.

وأكد فايق فى تصريحات تلفزيونية أن أحمد فتوح لاعب الزمالك سيكون جاهزا من أجل خوض مباراة الأهلى فى بطولة الكأس.

وأشار إلى أن اللاعب سيعود قبل المباراة المنتظرة وسينتهى من برنامجه التأهيلي خلال الأسبوع المقبل، عقب إصابته بالعضلة الخلفية مع المنتخب الوطنى الاول في أمم إفريقيا.

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