السيسي: إفريقيا بها قدرات لإعطاء الطاقة المتجددة بمقدار آلاف الميجاوات من الكهرباء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إفريقيا بها قدرات لإعطاء الطاقة المتجددة بمقدار ألاف الميجاوات من الكهرباء، مثل الطاقة المائية، و لكن تكلفة إقامة هذه المشروعات ضخمة للغاية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، قائلاً:" الدول الغنية لا تأخذ مخاطر ائتمانية، وهي لا تعاني من مشاكل في التمويل، والدول التي لديها مشاكل في التمويل، تكون مخاطر الإئتمانية عليها عبء كبير".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى، أنه يجب أن تتعاون مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، لكي يتمكن العالم من تحقيق مستهدفاته.