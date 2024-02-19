موعد المباراة والتشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية، ضمن الجولة الثالثة عشر لمسابقة دوري نايل للموسم 2023/2024.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي وفقًا للمران الأخير:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، وإبراهيما نداي.

خط الوسط: دونجا، ومحمد شحاتة، وعبد الله السعيد، وشيكابالا، وزيزو.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

ويعاني الزمالك من الغيابات المهمة في هذه المباراة، حيث يتأكد غياب 11 لاعبًا من قائمة الفريق، بما في ذلك:

محمود حمدي الونش، وأحمد فتوح، وزياد كمال، ومصطفى شلبي، وأحمد حمدي، وياسر حمد، وناصر منسي بسبب الإصابات.

مهاب ياسر، ومحمد عاطف، وسامسون أكينيولا لأسباب فنية.

محمد عبد الشافي بسبب إصابة في الرباط الصليبي.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي في تمام السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.