موعد المباراة والتشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية، ضمن الجولة الثالثة عشر لمسابقة دوري نايل للموسم 2023/2024.
ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي وفقًا للمران الأخير:
حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: عمر جابر، وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، وإبراهيما نداي.
خط الوسط: دونجا، ومحمد شحاتة، وعبد الله السعيد، وشيكابالا، وزيزو.
خط الهجوم: يوسف أوباما.
ويعاني الزمالك من الغيابات المهمة في هذه المباراة، حيث يتأكد غياب 11 لاعبًا من قائمة الفريق، بما في ذلك:
- محمود حمدي الونش، وأحمد فتوح، وزياد كمال، ومصطفى شلبي، وأحمد حمدي، وياسر حمد، وناصر منسي بسبب الإصابات.
- مهاب ياسر، ومحمد عاطف، وسامسون أكينيولا لأسباب فنية.
- محمد عبد الشافي بسبب إصابة في الرباط الصليبي.
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة
تنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي في تمام السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.