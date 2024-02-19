عينيه اتفقعت.. صدى البلد يحاور والد ضحية خناقة المقطم

قال محمد فهمي محمود والد الطالب الجامعي فادي لـ صدى البلد إن ابنه تعرض لـ خرطوش في عينه خلال دفاعه عن ولد صغير في أحد الشوارع في منطقة المقطم أثناء ذهابه لزيارة اخوه.

و أضاف أن حالته الصحية متدهورة جدا و أنه حاليا في المستشفى وعيناه الاثنتان فقئتا.



و استطرد معبراً عن حزنه الشديد قائلا أتمني أن يساعده أحد في علاج ابنه فادي والذي مازال طالبا في الفرقة الثانية في كلية تجارة و اقتصاد

و اختتم قائلا بحزن " ابني مستقبله ضاع " انا دايخ و تعبت انا حزين و

ابني سندي الذي يساعدني انا ووالدته دلوقتي وهي مريضه وانا كبير في السن عندي 63 سنة.