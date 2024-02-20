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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل يُحذّر شركات إلحاق العمالة بالخارج من مخالفة الشروط والإجراءات الرسمية

صدى البلد

أكد وزير العمل حسن شحاتة أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج بكافة الشروط والإجراءات الرسمية . 
جاء ذلك خلال حضور الوزير، الاثنين، اختبارات عمال وجزارين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج لعام 1445 هجريا و2024 ميلاديا، والتي تنظمها "لجنة سعودية" تتكون من ممثلي وزارات الداخلية السعودية، والمالية السعودية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وممثلي الهيئة الملكية لمكة المكرمة، وممثلي وزارة الخارجية السعودية، وذلك بحضور ممثلي شركات إلحاق عمالة مرخصة من وزارة العمل من جانبهم.

ووجه العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة ومراقبة وإنهاء كافة إجراءات التعاقد السفر والاختبارات الحالية، واستمرار متابعتهم حتى داخل المملكة من خلال مكتب التمثيل العمالي .. كما أشادوا بـ"وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" ودورها في توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل في السعودية. 

وكان وزير العمل قد التقى الأسبوع الماضي مع عددِ من العِمالة المصرية الموسمية من جزارين وعمال مُرشحين للعمل بوسم الحج خلال عام 2024، وذلك بمقر وحدة توجيه ما قبل المُغادرة التابعة للوزارة والتي تأسست وأُطلقت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي. 

توجيه ما قبل المغادرة

وتقوم وحدة "توجيه ما قبل المغادرة" بتقديم خدمات توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج، لضمان الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشـاد، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة بما يُساعدهم على العمل بشكل مُستقر في المجتمع بدولة المقصد، فضلًا عن حِمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال. 

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