وزير الشباب والرياضة يطمئن على الحالة الصحية لتلاميذ حادث مركز شباب الخارجة

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان عن الحالة الصحية لتلاميذ إحدى المدارس بمدينة الخارجة في حادث سقوط المدرج الخشبي بسيرك ترفيهي بمركز شباب الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

وكلف وزير الشباب والرياضة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد بمتابعة الموقف، والإجراءات أولًا بأول، وإعداد تقرير مفصل حول ذلك، والاطمئنان على جميع الحالات التي تتلقى العلاج، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية للتلاميذ المتواجدين في المستشفيات، ومتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.