الخطيب: زيارة مجلس الأهلي للزمالك حلقة ضمن سلسلة رائعة من العلاقات بين الناديين

شارك اللاعب أحمد حسن كلمة الكابتن محمود الخطيب أثناء زيارته لنادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن تصريحات الخطيب :"علاقة الناديين تبقي ممتدة لسنوات طويلة ولم تتأثر بتصرفات بعض الأفراد".

وأكمل الخطيب:"نحافظ علي علاقتنا القوية مع الزمالك التي تبقي ممتدة من مجالس سابقة حتي ولو شهدت العلاقة بعض التوتر بسبب بعض الأشخاص".

وأضاف :"المنافسة تبقي شريفة بين الأهلي والزمالك داخل الملعب ونبحث دائما عن مصلحة مصر الحبيبة".

وأشار إلي أن زيارة مجلس الأهلي لنادي الزمالك هي حلقة ضمن سلسلة سابقة رائعة من العلاقات بين الناديين.

وأختتم :"ندعو جماهير الناديين لوضع مصلحة مصر فوق كل شيء وأن تكون الروح الرياضية سائدة فقط مؤكدا إن البلاد تحتاج إلي تكاتف كل الجبهات الكبيرة مثل الأهلي والزمالك وايضا كل المؤسسات الوطنية".