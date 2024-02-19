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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

شهر رمضان 2024 .. افتتاح معرض للسلع الغذائية بتخفيضات 30%

الاستعداد لشهر رمضان
الاستعداد لشهر رمضان الكريم

‫تدخلت الحكومة بكافة أجهزتها لمواجهة جشع التجار ورفع العبء عن كاهل المواطنين، في ظل الارتفاع الكبير فى أسعار السلع الغذائية، لضمان حصول المواطنين على السلع بأسعار مناسبة ومن أبرز جهود الدولة الدولة فى هذا الشأن هو طرح السلع بأسعار مخفضة فى المنافذ التابعة للوزارات المختلفة ومنهم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى التى تمتلك 274 منفذ ثابت فى كافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى المنافذ المتحركة التى تجوب الميادين العامة.

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الاستعداد لشهر رمضان الكريم

الاستعداد لشهر رمضان الكريم

من جانبه، قال مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، سعيد صالح، إن الوزارة تستعد لشهر رمضان الكريم من خلال عدة إجراءات منها طرح كميات كبيرة من السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة وكذلك فى معرض "خير مزارعنا لأهالينا" والذى ينطلق أواخر هذا الشهر بمشاركة حوالى 60 عارضا من الوزارة والقطاع الخاص.

وتتضمن منافذ وزارة الزراعة 6 منافذ فى الدقى بشارع نادى الصيد و9 منافذ لشباب الخريجين بشارع نادى الصيد و6 منافذ بشار الهرم – المطبعة ومنفذ فى وحدة تقطيع – مزرعة كفر غطاطى ومنفذ مبنى جهاز التعبئة والاحصاء – شبرا ومنفذ بمبنى وزارة العدل بميدان لاظوغلى و2 منفذ بسوق العبور فى محل فاكهه(278) بداخل السوق و9 منافذ ب ـ 6 أكتوبر فى ابنى بيتك المنطقة الثانية - ابنى بيتك المنطقة (14)محل رقم (6)-المنطقة الثالثة سوق ابنى بيتك و3 منافذ فى 6 أكتوبر الحى المتميز بمنطقة 6 أكتوبر و3 منافذ فى سوق الجملة فاكهة وخضار رقم (246) سوق 6 أكتوبر ومنفذ فى كورنيش النيل مستشفى السلام – المعادى و3 منافذ فى التبين و3 منافذ فى 15 مايو و7 منافذ فى ابو رديس-أبو زنيمة- سانت كاترين- دهب -الطور-نويبع-طابا بجنوب سيناء ومنفذ فى القناطر الخيرية بالقليوبية ومنفذ فى العامرية -المتراس – الجمرك – الإسكندرية ومنفذ سخا - مزرعة سخا- كفر الشيخ.

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وأوضح صالح أنه تم زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بالمنافذ والبط والدواجن بأنواعها والكبد، والحمام، والسمان " وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى، بمنافذ الزراعات المحمية التابعة للوزارة، بتخفيضات على السلع بتخفيضات تصل إلى 30%، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار صالح إلى أنه تم توفير جميع الخضروات، والزيتوت، والسمن، والأسماك، والفول البلدى، والعدس، والمربات وعسل النحل، بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع فى فتح منافذ بالمناطق والأحياء الجديدة.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أى مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمى.

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كما وجه بالمتابعة والرقابة على جميع المجازر والتأكد تماما من استيفائها للاشتراطات اللازمة وتقديم كل الدعم لها خاصة خلال شهر رمضان الكريم والعيدين.

ومن جانبها، قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم، فضلاً عن دعمها بالأختام والمادة السرية، وكافة الأدوات اللازمة وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الاصل الحيوانى وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.

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