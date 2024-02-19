خبير: مصر هدفها التنوع في الطاقة والتعمق بصناعة الهيدروجين الأخضر|فيديو

قال الدكتور ثروت راغب أستاذ الطاقة و البترول، إن العالم كله يهدف إلى الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح، و الطاقة الشمسية، و الهيدروجين، مؤكداً أن مصر هدفها التنوع في الطاقة، و التعمق في صناعة الهيدروجين الأخضر.



وأضاف ثروت راغب خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن مؤتمر مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، كان يضم عدداً من وزراء العالم و رؤساء الشركات، لافتاً إلى أن

مصر قامت ببعض الشركات لصناعة الرياح و الهيدروجين الأخضر.



وتابع:" الدولة المصرية تهدف إلى زيادة الطاقة الشمسية لحوالي 26% في 2035، و14% من طاقة الرياح".