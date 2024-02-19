حماية المستهلك: بعض التجار آمنوا العقاب فاستلزم إجراء تعديل تشريعي للقانون

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن بعض التجار أمنوا العقاب ،وهو ما استلزم إجراء تعديل تشريعي بشأن قانون حماية المستهلك .

وقال إبراهيم السجيني في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم والذى خصص لمناقشة التعديلات على قانون حماية المستهلك : أن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه بدءا من أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره و تاريخ المنتج .

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أن تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها ، لن يتم إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس .

وشدد إبراهيم السجيني علي أن أزمة الأسعار حاليا بعضها يرتبط بالازمة الاقتصادية فى العالم ،والبعض الاخر يتعلق بتوفير العملة الاجنبية ، لافتا إلي أن تعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار .

و طالب النائب احمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة رفع الحد الادنى للغرامة إلي 150 ألف جنيه ، و الأقصى إلى 6 ملايين جنيه.

و قال المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة البرلمانية : أن مصادرة كميات كبيرة من البضائع المحتكرة يمثل عقوبة اخرى للتاجر المحتكر.