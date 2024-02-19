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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماية المستهلك: بعض التجار آمنوا العقاب فاستلزم إجراء تعديل تشريعي للقانون

إجتماع اللجنة التشريعية
إجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب

أكد  إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن بعض التجار أمنوا العقاب ،وهو ما استلزم إجراء تعديل تشريعي بشأن قانون حماية المستهلك .

وقال إبراهيم السجيني في  اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب  اليوم والذى خصص لمناقشة التعديلات على قانون حماية المستهلك : أن  تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه بدءا من أول  مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره  و تاريخ المنتج .

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي  أن تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى  تمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها ، لن يتم  إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس .

وشدد إبراهيم السجيني علي أن أزمة  الأسعار  حاليا بعضها يرتبط بالازمة الاقتصادية فى العالم ،والبعض الاخر يتعلق بتوفير  العملة الاجنبية ، لافتا إلي أن  تعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار .

و طالب  النائب احمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  بضرورة رفع  الحد الادنى للغرامة  إلي  150 ألف جنيه ، و الأقصى إلى 6 ملايين جنيه.

و قال المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة البرلمانية : أن  مصادرة كميات  كبيرة من البضائع المحتكرة  يمثل عقوبة اخرى للتاجر المحتكر.

رئيس جهاز حماية المستهلك التجار تعديل تشريعى قانون حماية المستهلك اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

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