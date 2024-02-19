أزمة داخلية محتملة تمنع أمريكا من تدريب القوات الأوكرانية

كشفت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن وزيرة الجيش الأمريكي كريستينا ورموت، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أنها لن تكون قادرة على تدريب الجيش الأوكراني، الربيع المقبل، إذا لم يوافق الكونجرس الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة، نقلا عن بيان صادر عن ورموت، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد خصصنا أموالًا لتدريب الأوكرانيين من ميزانيتنا الحالية، وكنا نتوقع أن نحصل على تعويض من أموال إضافية".

ولفتت ورموت إلى أن القيادة الأمريكية أنفقت في أوروبا، بالفعل ما يقرب من 440 مليون دولار على تدريب الأوكرانيين، وهو ما يمثل "ميزانية الوزارة بأكملها تقريبا".

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، فإن هذه المخاوف ليست سوى جانب واحد من مشكلة أكبر، حيث أن "المأزق السياسي" في واشنطن يمنع توريد قذائف المدفعية وغيرها من المعدات إلى كييف.

يذكر أن حزمة المساعدات لأوكرانيا البالغة قيمتها 60 مليار دولار، تتضمن أيضًا تمويلًا لتدريب 19 ألف عسكري أوكراني على يد القيادة الأمريكية في أوروبا.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ألقى خلال خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن، اللوم في انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا، إلى عدم وجود مساعدة كافية من الغرب ونقص في الذخيرة.